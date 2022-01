Fanúšikovia nového komediálneho seriálu Šťastní vs. Šťastní sa už dnes večer môžu tešiť na druhé pokračovanie. A to bude okorenené pikantnou scénkou, v ktorej sa Marián Miezga (47) ukáže úplne nahý.

Herci a herečky niekedy musia pred kamerami zhodiť oblečenie a ukázať, ako ich stvorila príroda. Najnovšie to „postihlo“ Miezgu, ktorý sa hodil do bazéna úplne nahý. „Je to absolútny profesionál, dopredu sme mu vysvetlili, ako bude vyzerať záber, a nemal s tým žiadny problém. Režisér bol viac v strese ako samotný herec. Ani sme sa nenazdali a Majo už bol nahý v bazéne a poháňal nás, aby sme rýchlo točili, vtedy sme pochopili, že Marián urobí pre postavu naozaj čokoľvek,“ dozvedeli sme sa od štábu. Herec odmietol dabléra a dokonca aj telovú bielizeň.

Štandardne sa tieto scény nakrúcajú tak, že herec/herečka má buď dabléra, alebo sa použije telová bielizeň/tangáče. Nahota sa rieši skutočne len v nevyhnutnom prípade a k tomu sa minimalizuje štáb pri natáčaní danej scény. Ale v tomto prípade sa tým Miezga podľa našich informácií vôbec nezaoberal, nechcel ani telovú bielizeň, jednoducho sa do tej scény vžil, dal si dole nohavice, skočil do bazéna a bolo.

„Jediný problém, ktorý mal Majo Miezga, bol, že v bazéne strávil asi 6 hodín, pretože v ten deň sa nenakrúcala len táto scéna, ale asi polovica všetkých scén v bazéne. Takže na obed si zo štábu už robil žarty, že nasledujúci deň z toho chlóru, ktorý má v očiach, neuvidí svojich hereckých kolegov. Otázne je, ako sa pri tom cítila Lucia Hurajová. Tá mala počas záberu, v ktorom je ponorená pod vodou a pláva priamo k Miezgovi, zatvorené oči,“ dodal zdroj z nakrúcania seriálu.

