Marcela si určite mnohí pamätajú z 90. rokov vďaka zoskupeniu Kopytovci. Roky bola pre neho typická plnšia tvár a kilá navyše, ale v súčasnosti sa mu podarilo dosť schudnúť. Napriek zdravému životnému štýlu sa však nevyhol problémom. Dostal črevnú koliku. Koniec roka si určite takto nepredstavoval. Ešte na začiatku decembra totiž skončil v nemocnici. Po tom, ako bol na niekoľkých vyšetreniach, ho poslali domov. Bolesti však neustupovali a tak opäť vyhľadal pomoc. Napokon musel akútne pod nôž.

Marcel Nemec Zdroj: archív

Stalo sa tak iba pár dní pred Vianocami. Hercovi podľa Nového Času operovali hrubé i tenké črevo. Sviatky teda strávil na lôžku. Odtiaľ zverejňuje zvláštne videá. Pochválil sa napríklad, čo pozeral cez sviatky no aj reakciami ľudí, ktorí mu píšu, na čom fičí a že mu, slušne povedané, šibe. On sa rozhodol reagovať videami, v ktorých robí rôzne grimasy. „Dobrý. Neróóób, nemôžem sa smiať, dotrhajú sa mi švy,” reagoval Marcel v jednom z videí, kde sa smeje, napriek tomu, že by sa pre veľké jazvy nemal smiať. „Jojojój, ale ďakujem, že si ma takto rozosmial, lebo smiech lieči, takže ti ďakujem. Dovi,” rozlúči sa Marcel a vybuchne od smiechu a následne zverejnil pohľad na jeho injekciu. Čo týmto správaním sleduje, vie len on sám...

