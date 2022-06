Na obrazovky JOJ-ky sa dostal nový seriál Šťastná rybka. Ako ste si sadli s ostatnými kolegami?

Vždy sa to odvíja okolo toho, koho máme vedľa seba. A keď-že sme sa väčšinou všetci poznali predtým, zo seriálu Prázdniny, tak to stretnutie na pľaci bolo veľmi príjemné a dokonca pre mňa až veľmi príjemné. Všetko pekne zaklaplo a chodil som veľmi rád do tejto práce a čo je najdôležitejšie, bavilo ma to. Myslím si, že všetci sme sa bavili. To je ten najlepší prípad, ktorý môžete v práci zažiť.

Na snímke sú herci a tvorcovia nového seriálu Šťastná rybka. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Keby ste naozaj vyhrali tých 10 miliónov eur, na čo by ste ich použili?

Ja by som nič nemenil. Dalo by mi to slobodu v tom, že by som robil len to, čo by som chcel robiť.

Vášho svokra hrá Dušan Jamrich. Ako sa vám s ním natáčal komediálny seriál?

Dušan Jamrich je môj kolega z divadla. Zrazu sme sa stretávali aj inde. Musím priznať, že on je trošku „mrzút” a v Šťastnej rybke sa to jeho mrzútstvo obrátilo na žart a aj on sám mal z toho zábavu. Bolo to celé veľmi príjemné, pretože to bolo cez prázdniny, bolo pekne a trávili sme čas zmysluplne.



Dozvedela som sa, že ste v novinke aj tancovali. Ste dobrý tanečník?

Vôbec nie (smiech). To si na konci vymysleli, že chcú také niečo. Niekoľko tanečných podtitulkových scén, keď sa ten Dodo teší z toho, že vyhral peniaze. Ono to má byť skôr asi milé, vtipné, ako nejako tanečne dokonalé.

Pomáhal vám niekto pri choreografiách alebo ste improvizovali?

Nie. Mal som tam aj poradcu. Keď som bol mladší, chodil som na diskotéky alebo na nejaké párty a tam som rád tancoval, ale teraz som vo veku, keď sa to nehodí a ani mi to od 30 rokov nejde.



Mimo tejto novinky, čo máte nové?

Nový je najmä môj postoj k životu. Viac si cením veci, ktoré mám a snažím sa ich robiť poriadne a lepšie ako predtým. Teraz, keď bola tá pauza, tak si človek viac uvedomí hodnotu toho, čo naozaj má.



Keď sa nehralo a nemohli ste chodiť do divadla, bolo to pre vás náročné?

Náročné to pre mňa bolo hlavne preto, lebo čo som mal robiť s toľkým voľným časom? Človek si naň musel zvyknúť a naučiť sa naň. Musel som sa naučiť, že aj tak musím vstať o tej 7 a nespať do 10 – 11, mať nejaký harmonogram a najmä plán na daný deň. Človek ani nevedel, čo by si mal vymyslieť. No, ale dá sa to a fungovalo mi to dodržiavanie. Keď som to dodržiaval, mal som pocit, že tie dni boli naplnené.



Radosť vám však robí aj váš štvornohý „parťák“. Ako dlho ho máte?

Moju Žabu mám asi tri roky. Predtým som mal tiež psa, ale ten mi zomrel. Žaba so mnou chodila aj na natáčanie, preto ju aj všetci poznajú, ale v Šťastnej rybke neúčinkuje.



Hrávate vo filmoch, v seriáloch a divadle. Čo je vám najbližšie?

Teraz sa sústredím najmä na divadlo. Mám tam teraz aj dosť veľa predstavení. Pristupujem teraz k všetkému racionálnejšie. Neberiem si toho veľa, aby ma to časom všetko nezačalo otravovať. Sústredím sa na Hamleta, ktorého hrám na Hrade počas Letných Shakespearovských dní.

Na snímke je Maja Velšicová, Ľuboš Kostelný a Ida Rapaičová účinkujú v Šťastnej rybke. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

O SND sa teraz veľa hovorilo najmä pre vzburu operných spevákov. Aký je váš názor na celú kauzu?

Ja si myslím, že Matej Drlička je najlepší riaditeľ Slovenského národného divadla, akého sme kedy mali, za moje pôsobenie. On presne vie, čo chce, on má plán s divadlom. Pre niektorých ľudí je však táto situácia trpká a nepríjemná. Aj medzi umelcami to asi tak chodí vo svete, že keď to už nejde... Je to normálne. Aj z činohry odchádzajú ľudia a prepúšťa sa u nás. Keď chcete niekam tú inštitúciu posunúť a máte iba nejaké finančné prostriedky a chcete to aj niekam dotiahnuť, tak musíte niečo obetovať. Samozrejmé je, že niektorých ľudí to bolí a budú kričať, aby sa to tak nestalo. Rozumiem im v tom, že im ide o fleky a je to pre nich bolestivé, no ja absolútne stojím za Matejom Drličkom.Poznali ste sa aj predtým?

Nie. My sa poznáme len z videnia, a to len z konzervatória. Teraz sa poznáme omnoho lepšie ako predtým.

Dnešné obdobie je plné Facebooku, Instagramu, Tik Toku. Ste fanúšik sociálnych sietí?

Ani nie. Viem, že jediné, čo je na tom lákavé, že je to určitý zdroj príjmu. Pretože, keď máte instagramový účet a sleduje vás množstvo ľudí, kopa mojich kolegov to využíva, tak vám to môže priniesť peniaze. To je jediné, prečo by som do toho išiel. Iné veci ma na tom naozaj nelákajú. No keď vidím niektorých kolegov ako každú jednu voľnú chvíľku na tom visia a myšlienkami sú niekde inde, tak toto by som nechcel. Mal som Facebook, ale zabudol som heslo, tak už ani tam nie som. Ale nemôžem povedať, žeby som mal k tomu odpor. No viem si predstaviť tráviť čas aj inak. Pociťoval som to ako problém vtedy, keď som si uvedomil, že kopa akcií mi uchádza, pretože sa o nich nedozviem. Všetko sa to sieťovalo iba na tom Facebooku, ale napriek tomu ma to nepresvedčilo, aby som tomu venoval nejaký čas. Mám pocit, že v tomto období vychádza najavo aj veľa negatív, ktoré má ten Facebook, ale aj Instagram. Vidím to aj vo svojom okolí a o to menej ma to láka.



Blíži sa leto, máte nejaké plány?

Celý júl budem na Hrade hrať predstavenie Hamlet a potom Dvoch šľachticov z Verony. Takže tam som dosť obmedzený, a

