Herec Ľuboš Kostelný (39) si zahrá výbušného šéfkuchára aj v pokračovaní seriálu Delukse. V rozhovore nám prezradil, ako je na tom s varením a aj to, čo hovorí na nového riaditeľa SND Mateja Drličku.

Diváci vás opäť uvidia v Delukse. Počas korony bolo zrejme natáčanie omnoho náročnejšie.

Natáčanie bolo vzhľadom na okolnosti veľmi hektické, povedal by som, že až na hrane možného, no vďaka vysokému nasadeniu všetkých zúčastnených je na svete druhá séria Delukse. Teraz je to na divákoch a ja sám som zvedavý, ako sa nám vydarila.

Hráte výbušného šéfkuchára. Ako ste na tom v súkromí s varením?

Nemám veľa koníčkov, no varenie k nim rozhodne patrí, dokonca asi na prvom mieste.

Čo najradšej kuchtíte?

Trúfnem si na čokoľvek, čo má predpoklad, že by mi mohlo chutiť. Aj na zložitejšie recepty. Keďže však nemám rád ryby a huby, prirodzene sa im v kuchyni vyhýbam. Počas korony som sa pokúšal aj trochu piecť, s rôznymi výsledkami, no čo mi dalo najviac zabrať, sú obyčajné chrumkavé tukové rožky. Na ne som ešte nedorástol, chýba mi správne časovanie a trpezlivosť. Ináč organizujem u seba komorné paleo-LC večere, vždy pre dvoch-troch kamarátov a zatiaľ s veľmi dobrým ohlasom.

Po dlhej pauze sa konečne otvorili divadlá. Ako ste zvládli obdobie korony krízy bez javiska?

Podarilo sa mi dať si do poriadku dlho odkladané a potlačované záležitosti v osobnom živote, paradoxne nájsť si niekoľko nových priateľov, tráviť viac času s úzkou rodinou. Samozrejme, že nebolo jednoduché nastaviť sa na toľko voľného času, keďže predtým som bol neustále vyťažený. No dal som sa viesť dobrými radami a naučil som sa plánovať si dni a plán i dodržiavať. Rozhodne mám teraz život usporiadanejší než pred krízou.

Čomu ste sa cez divadelnú pauzu venovali?

Myslím, že sa mi podarilo využiť tento čas najlepšie, ako sa v mojom prípade dalo a dnes toto obdobie vnímam ako dar, vďaka ktorému som mal možnosť veľa vecí vo svojom živote zmeniť a napraviť.

Tešíte sa na divadelné dosky?

Nedávno som sa zhodou okolností stal súčasťou online prenosu divadelného predstavenia Hriech, Jej pastorkyňa v SND a bol to zaujímavý zážitok, našťastie s úspešným koncom, keďže šlo o tzv. záskok za PN kolegu a tie bývajú zradné, pretože na naskúšanie roly máte krátky čas, v tomto prípade len dva dni. Vďaka tomu som však mal možnosť overiť si, že napriek ročnej pauze ma javisko stále láka a že naň patrím.

SND má nového generálneho riaditeľa. Ste s týmto výberom spokojný?

Môžem vravieť len o dojme a ten je veľmi dobrý.

Aký máte názor na nového riaditeľa SND Mateja Drličku?

Stotožňujem sa s voľbou výberovej komisie. Byť generálnym riaditeľom inštitúcie ako je SND si vyžaduje veľké manažérske skúsenosti, no rovnako cit pre špecifické prostredie divadelného umenia. Oba tieto atribúty sa podľa všetkého najlepšie stretli v osobe M. Drličku a ja nemám žiaden dôvod tento výber akokoľvek spochybňovať, práve naopak.

V minulosti ste veľmi chválili vedenie Juraja Slezáčka, zachovalo sa po ňom niečo?

Pekné spomienky.

Je niečo nové, iné, čo ste sa naučili počas korona obdobia?

Uvedomil som si esenciálnu potrebu priateľov pre spokojný život. Učím sa tiež trpezlivosti, tomu, že veci potrebujú čas, a tak je to správne. Začal som tráviť čas v prírode turistikou, nikdy som nerozumel, čo na tom ľudia vidia, no pomaly sa mi začínajú tieto tajomstvá odkrývať. Prvé dve hodiny bojujete s odporom a lenivosťou, no tie sa pomaly vytratia, nohy zrazu idú samy a v hlave sa krásne vyčasí.

Už nebývate v Petržalke. Prečo ste sa rozhodli odsťahovať do nového bytu?

Už bývam v centre mesta. Na Petržalku nemôžem povedať krivého slova, najmä na miesto, kde som býval, no rozhodol som sa tak ,

ako som sa rozhodol a rozmýšľam opäť nad tým, že sa pohnem ďalej. Trvá mi asi dlhšie vybrať si miesto, kde sa konečne usadím.

Kde vás ešte môžu fanúšikovia vidieť?

Práve začíname skúšať s Matúšom Bachyncom v DPOH projekt Anómia, ktorý by mal mať premiéru koncom sezóny, a tiež začneme nakrúcať nový seriál pre TV JOJ, no netuším, či môžem o ňom už niečo prezrádzať. Radosťou mi je pôsobenie na VŠMU, kde spolu s Matúšom Bachyncom, Táňou Pauhofovou a Martou Maťovou vedieme ročník prvákov a konečne máme možnosť s obmedzeniami, no predsa sa stretávať aj fyzicky nielen online.

Mnoho hercov sa veľakrát sťažuje na stratu súkromia. Ako ste na tom vy?

Až na pár výnimiek mám s interakciou s ľuďmi dobré skúsenosti a ľudia sa ku mne správajú slušne, milo a ohľaduplne. Som rád, že som si vybral túto prácu.

Ako najradšej trávite svoj voľný čas?

S priateľmi.

