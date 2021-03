Herec Ľuboš Kostelný (39) sa pred 4 rokmi dostal do veľkých problémov. Jeho meno sa totiž objavilo medzi neplatičmi a dokonca mu hrozilo, že príde o luxusný byt. Aby toho nebolo málo, rok na to susedom na nádvorí predviedol hádku ako z amerického filmu. Po tomto všetkom sa len nedávno rozhodol pre rázny krok.

Herca Ľuboša Kostelného si diváci zamilovali najmä ako poručíka Boborovského zo seriálu Profesionáli. A aj keď pred kamerami vystupuje vždy pozitívne naladený, pred rokmi ho v súkromí potrápili nemalé problémy. V roku 2016 sa dostal do zoznamu “hriešnikov”, ktorí si nesplácajú svoje finančné záväzky. V jeho prípade vtedy vôbec nešlo o malú sumičku. Sociálnej poisťovni dlhoval cca 8 900 eur. O tom, že situácia bola vážna, vypovedal aj výpis z katastra nehnuteľností. Pri jeho byte, ktorý si v roku 2012 kúpil približne za 145-tisíc eur v petržalskom polyfunkčnom objekte, totiž svietila poznámka - upovedomenie o začatí exekúcie. Ako nám však vtedy povedal, bol v tom nevinne. Zavarili mu iní.

Na snímke Luboš Kostelný počas natáčania špeciálneho Vianočného dielu televízneho seriálu z produkcie TV JOJ, Prázdniny. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„O tej exekúcii som sa dozvedel až pred mesiacom, keďže mi pošta pre fyzickú osobu zo Sociálnej poisťovne chodila na starú adresu, kde ju nik nepreberal. Na moju súčasnú mi prišla až exekúcia, voči ktorej som podal odvolanie, keďže považujem svoj dlh za omyl vychádzajúci zo zle vyplneného daňového priznania, na čo si najímam firmu, keďže sa tomu nestíham venovať sám. Opravená verzia je už na daňovom úrade. Odvolanie je práve na rozhodovacom súde v štádiu riešenia. Skúste si predstaviť, že vám príde oznámenie, že dlhujete dokopy 16 000 eur, inak vám vezmú byt, a do toho vám začnú krátiť výplatu, z ktorej ten byt splácate. Potom sa dozviete, že vlastne ten dlh je nezmysel, lebo to len firma, ktorá sa stará o vaše dane, zle vyplnila priznanie,“ reagoval vtedy nahnevaný Kostelný. Problém sa následne vyriešil, no zakrátko na seba Kostelný upozornil opäť.

Herec sa zaplietol do drsnej hádky so svojím mladým kamarátom priamo na nádvorí svojej bytovky o pol 11 večer. „Kričali po sebe, vyčítali si to, čo sa v slušnej spoločnosti nahlas nehovorí. Útočili na seba slovne zvýšeným hlasom. Potom ten druhý začal kopať do Kostelného auta a neskôr dokonca kopal herca do brucha. Herec sa bránil nejakým predmetom, ktorý mal v ruke a už začal volať o pomoc. Susedia z balkónov na nich začali kričať. Vyvrcholilo to príchodom polície,“ prezradil vtedy jeden z náhodných svedkov.

Mohlo by sa zdať, že tento byt, v ktorom žil 8 rokov, bol pre neho ako keby prekliaty. Možno aj preto sa len nedávno rozhodol pre rázny krok. Ako sa mám podarilo zistiť, Kostelný tento byt predal. ,,Byt predal už pred 1,5 rokom a odsťahoval sa preč. Za koľko neviem, no určite za viac, za koľko ho kúpil. Ceny išli hore,” prezradil nám náš zdroj. Kostelný nám však do uzávierky nereagoval.