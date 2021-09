Herec Ľubo Paulovič, ktorý svoj hlas prepožičal hercom ako Gene Hackman či Stellan Skarsgard, sa pred pár dňami objavil na otvorení nových priestorov známej estetickej kliniky. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že pred pár rokmi podstúpil plastickú operáciu a dal si upraviť ovisnuté viečka. Na akcii sršal dobrou náladou, no všetci si okamžite všimli, že radikálne schudol.

Slávnostné otvorenie kliniky estetickej medicíny. Na fotke je Ľubomír Paulovič.. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Trošičku som sa musel dať na diétnu stravu. Zmeniť spôsob života. Preto som aj schudol. Chudnúť som začal už aj predtým a potom som začal cvičiť. Teraz som skôr stratil svalovú hmotu a snažím sa trochu nabrať späť,” povedal nám herec, ktorý priznal, že to všetko pre zdravotné ťažkosti. „Nebola to korona, ale iné zdravotné problémy. Postupne sa však dávam dokopy. Podarilo sa mi schudnúť tak 8 – 9 kíl. To mi trvalo trištvrte roka. Pomaly sa vraciam do normálu, pre mňa želateľného. Chcem však opäť začať cvičiť. Na prechádzky chodím každý deň, keď sa mi dá, no počas korony som musel prestať chodiť do posilňovne. Ale už sa opäť chystám,“ pokračoval herec, ktorý viac svoj zdravotný stav komentovať nechcel.

O hercovi je však známe, že už v minulosti ho zdravie poriadne potrápilo. Pred 4 rokmi mal zápal, ktorý z pľúc prešiel až na srdce a oslabil srdcový sval. Vtedy zvažoval dokonca aj transplantáciu. Či tento zákrok nakoniec podstúpil, nikdy verejne nekomentoval.