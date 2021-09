Už sú to viac ako štyri roky, čo sa Ľubo Roman stal vdovcom. Vyrovnať sa so stratou mu pomáhali cestovanie, najbližšia rodina a chalupárčenie. Manželka a celoživotná láska Inés († 69) mu zomrela nečakane, počas Veľkej noci. Zhruba dva roky nato mu učarovala istá Ľubka, padli si do oka a dodnes sú spolu. Jej vek síce stále tají, no raz prezradil, že už má po 60-ke. Dvojica si pred pád dňami nedala ujsť premiéru muzikálu Jánošík na Novej scéne. Veľmi im to spolu pristalo. Romanova partnerka stavila na dlhé čierne šaty s priesvitnými rukávmi, v ktorých pôsobila štýlovo a elegantne.

Herec Ľubo Roman. Zdroj: Emil Vasko

