„V priebehu týždňa som stratil manželku, ktorú som nekonečne miloval,“ povedal so žiaľom Ľubo Roman po smrti Ines (†69) v roku 2017. Jej skonu sa možno dalo predísť. „Mama ochorela po Veľkej noci, vyzeralo to na chrípku, lebo mala vysoké teploty,“ prezradil v minulosti syn Radomír. „Striedali sa u nej lepšie dni s horšími, pre zápal v tele jej nemohli robiť vyšetrenia. Zomrela na arytmiu srdca. Keby nebola tuhá fajčiarka, tak by si organizmus poradil,“ dodal. Hercovi nezostávalo nič iné, iba sa z tejto veľkej straty čo najskôr spamätať. Trvalo dva roky a Ľubo Roman stretol novú známosť. Tou bola blondínka Ľubka.

S tou ešte donedávna pravidlene chodil na všetky premiéry do divadla Nová scéna, ktorému v minulosti dlhé roky šéfoval. Dvojica sa zoznámila zhruba dva roky po smrti Romanovej manželky z mája 2017, keď si so synom vyberal oblek v obchode.„Bola veľmi milá a tak sme sa dali do reči. Aby sa nečudovala, prečo s vnukom vyberám oblek ja, tak som jej spomenul, že už som sám a trávim veľa času s vnúčatami. Ona tiež povedala, že je sama. Takže, takto sme sa zoznámili,” prezradil v minulosti Ľubo Roman pre týždenník Šarm.

Životná láska: S manželkou Ines, ktorá zomrela v 2017, žili spolu päťdesiat rokov. Zdroj: TASR

Obaja spolu azda nevynechali ani jednu premiéru. V ostatnom čase prežíval Roman šťastie po boku Ľubky a dokonca ešte minulý piatok ich spolu videli v meste. Nič nenasvedčovalo tomu, že by to malo byť naposledy. Pán Roman rád brával Ľubku aj na chalupu so svojimi synmi. „Musím zaklopať, ony mi to doprajú. Aj keď ideme na chatu a beriem aj Ľubku, nevadí im to. Je všetko v poriadku," dodal kedysi.