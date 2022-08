Juraj Loj (38) bol dlhé roky známy ako tmavovlasý sympaťák, no tomuto je koniec. Slovenský herec podstúpil radikálnu zmenu, keď sa odfarbil na blond.

Loj sa kedysi preslávil vďaka markizáckemu seriálu „Búrlivé víno" a ako tmavovlasý fešák si hneď získal veľké množstvo fanúšičiek. Herec však pred pár dňami poriadne šokoval, keď na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil fotky s odfarbenými vlasmi na blond. „Keď vás deti o niečo poprosia, tak im načúvajte, myslia to naozaj vážne. Zmena života, život herca,” napísal Loj k fotke jeho premeny. Z Juraja sa stal úplne iný človek a viacerí ho sotva spoznali. „Ste to naozaj vy? Mládenček,” napísala mu komentár pod fotku prekvapená fanúšička Viera. Ďalšia ho prirovnala k Bradovi Pittovi. „Príjemná zmena, náhodou, mne sa to páči,” reagovala fanúšička Nikola. Je pravdepodobné, že za jeho radikálnou zmenou je nová pracovná príležitosť.

