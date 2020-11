Fanúšikovia markizáckej Hornej Dolnej si vo štvrtok opäť prišli na svoje. Herec Štefan Kožka (66) ukázal, že je stále verný veľkej sivej brade, no nielen to.

Štefan Kožka rozhodne nepatrí medzi hercov, ktorí by prehnane dbali o svoju vizáž. Už nejaký ten piatok nosí dlhšiu šedivú bradu, ktorej sa stále nezbavil. Zhruba pred rokom a pol dokonca šokoval uhladeným copom v Hornej Dolnej a teraz by sa dalo povedať, že ašpiruje na Santa Clausa. Dôkazom toho je jeho pribraté brucho, ktoré sa nedalo prehliadnuť vo štvrtkovej časti tohto komediálneho seriálu. A s bradou by tiež nemal starosti. Už chýba len červený kostým a mikulášska čiapka...

Kožka nosí sivú bradu už dlhšie. Zdroj: Miroslav Miklas