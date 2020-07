Už aj herec Jozef Vajda (64) objavil čaro sociálnej siete. Založil si účet a hneď sa pochválil novou fotkou. Ako inak, so svojou vnučkou.

Vajda si svoje súkromie vždy strážil, no vyzerá to tak, že najnovšie aj on chce kráčať s dobou. Na Instagrame si založil účet a pochválil sa letnou snímkou. Spolu s vnučkou Eli (6) sa kúpu v bazéne.

Jozef Vajda (64): Herec zvolil športový outfit a musíme uznať, že mu to skutočne svedčalo. Tento mladícky look bola trefa do čierneho. Zdroj: Emil Vaško

„Ahojte. Ja dnes trávim čas so svojou vnučkou,“ napísal herec k spoločnej fotke, kde sa kúpe so staršou vnučkou Eli. Treba uznať, že poriadne vyrástla a čas s dedkom Jožom si poriadne užíva.

Mohlo by vás zaujímať: