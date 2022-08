Viacerí hercovi fanúšikovia by sa radi poklonili pri hrobe predstaviteľa primára Blažeja zo seriálu Nemocnica na kraji mesta, no ešte stále nemôžu. „Chodia sem priamo zástupy ľudí s kytičkou alebo so sviečkou a sú sklamaní, pretože ich obľúbený herec tu skutočne pochovaný ešte nie je,“ povedal Blesku správca cintorína Květoslav Stránský. Trojhrob, kde sú pochovaní hercovi rodičia a mladšia sestra, sa konečne začal opravovať a upravovať. „Myslím, že urna sa tu ocitne až na Dušičky. Herec tu pred rokmi pochoval svojich rodičov v deň Pamiatky zosnulých,“ zamyslel sa správca cintorína.

Posledná rozlúčka s českým hercom Josefom Abrhámom v kostole sv. Anežky České na Spořilově v Prahe. Na snímke Josef Abrhám ml. Zdroj: EMIL VAŠKO

A podľa slov hercovej sestry to tak naozaj bude. „Rodičov sme pochovali na Dušičky a bolo by veľmi pekné, keby to tak vyšlo aj s Pepou a potom aj so mnou. To už je však na mojom synovcovi. Dúfam, že moju vôľu vykoná. Budeme tak zase všetci spolu a so svojimi rodičmi,“ dodala Boca.



