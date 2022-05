Josef Abrhám prežil dlhých 45 rokov v harmonickom manželstve s Libuškou Šafránkovou († 69). Keď sa mu rapídne zhoršil zdravotný stav, bola mu obrovskou oporou. V júni 2021 však prišla obrovská rana. Milovaná Popoluška v nemocnici náhle zomrela. Odchod milovanej ženy z umelca vysal posledné zvyšky síl. Prežil ju iba o 11 mesiacov a už sú spolu v nebi. Hercova sestra Božena opísala jeho posledné chvíle.



Josef Abrhám vo filme Vrchní, prchni! Zdroj: Filmové studio Barrandov

„V pondelok som Pepovi volala. Dali mu to nahlas, a tak sme spolu mohli krásne hovoriť,“ opísala ich komunikáciu. Ani vo sne by jej vtedy nenapadlo, že je to vlastne posledné „ahoj” so slávnym bratom a že pár hodín nato vydýchne naposledy. „Pepa mal zdravotné problémy, ale bol by tu s nami v pohode aj ďalej, keby neprišlo toto. A už dosť, prosím, nemám silu o tom hovoriť,“ dodala Abrhámová a rozplakala sa.

A ako sa Josefova sestra dozvedela o jeho úmrtí? V nedeľu jej volal synovec, že odviezol otca zo statku neďaleko Mělníka, kde sa o neho vzorne staral, do nemocnice. Dôvodom bol zápal pľúc. Tomu následne Abrhám v pondelok podvečer podľahol.