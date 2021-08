Ako sa vám natáčal seriál Lajna?

Nakrúcalo sa mi tak ako vždy. Je to tvrdá, intenzívna práca, ktorú všetci robíme radi. Sme dobrý tím – ja, pán režisér, kameraman, chalani asistenti, asistenti kameramana. Pre mňa je to náročné, pretože tam mám veľa textu. Všetko to však robíme radi, sme spolu radi. A aj tento projekt máme radi. Takže ako sa mi natáča? Dá sa povedať, že niekedy s radosťou, niekedy unavený, ale v každom prípade chodím do práce rád.

Pandémia všetkých poriadne potrápila. Ľudia prichádzali o prácu, herci nenatáčali. Ako ste to prežívali vy?

Už to vyzerá tak, že sa chýli ku koncu. No ešte stále je tu s nami. Ľudia sú stále nakazení a táto choroba tu stále je, ale je pravda, že sme každé 3 – 4 dni testovaní. Počas korony som zvládol viacero natáčaní. Všetko prebehlo za prísnych hygienických opatrení. Počas natáčania je však veľa ľudí spolu, tak je veľká šanca, že niekto z nás to pritiahne. Filmári sú totiž ľudia, ktorí sa držia pospolu. Ani jeden z nich neprišiel z domova s tým, že by mu niečo bolo. Ja som zatiaľ prešiel celou koronou, počas ktorej som pracoval, dá sa povedať, dosť, a zatiaľ bez problémov.

Langmajer v novinke Lajna. Zdroj: tv joj

Preslávil vás film Copak je to za vojáka. Pamätáte si ešte na to obdobie?

Jasné. Ja si na máločo pamätám, ale na toto áno. Bolo to na Šumave. Úplne mám pred očami tankodróm, to vy už ani nemôžete poznať. To bolo také územie, kde boli vojaci, jazdci na BVP-čkach (bojové vozidlo pechoty, pozn. red.) a tanky. Všetko to bolo ešte za minulého režimu. My sme tam v skutočnosti točili s reálnymi vojenskými vozidlami a lietali tam lietadlá, helikoptéry, boli tam BVP-čka. Keď si dnes uvedomím, že by to chcel niekto natočiť, tak hodina natáčania by stála poriadny balík peňazí. A my sme tam vtedy ako blázni behali s chalanmi medzi zákopmi a ešte sme za to boli platení. Mám na to veľmi pekné spomienky, aj keď je to tak strašne dávno.

Patríte medzi najobsadzovanejších českých hercov. Máte vôbec čas na seba a rodinu?

Snažím sa. Bohužiaľ, u nás je to veľmi ťažké. Keď jeden raz nastúpite do idúceho vlaku a chcete na chvíľku vystúpiť, ten vlak vám ujde. Ďalší už prísť nemusí. Keď začnete viac odmietať prácu, ľudia nadobudnú pocit, že ste namyslení. Čo tak nie je. Je veľmi ťažké preplávať tým tak, aby som pracoval – pretože rád pracujem – a aby som sa venoval aj sebe, svojmu psychickému a fyzickému stavu – lebo to potrebujem do ďalšej práce – ale zároveň aby som mohol byť so svojou ženou. V podstate novomanželkou. Už som skoro tri roky dedkom, tak aby som mohol byť aj so svojím vnúčikom. Je to také náročné, ale každý je strojcom svojho šťastia. Ide o to, ako si to naplánujete. A tak to budete mať.

Ako najradšej trávite voľný čas?

Najradšej som doma so svojou ženou. Keď mám doma deti a vnuka. Najmä keď sú okolo mňa moji blízki, ktorých mám veľmi rád.

Pokračovanie na ďalšej strane: