Po smrti milovanej Libušky Šafránkovej našiel Josef Abrhám útočisko u svojho syna Jozefa Abrháma mladšieho. Býva u neho na Mělnicku a podľa všetkého sa zdá, že do svojej milovanej vily sa už nevráti. Nechal ju totiž prepísať na svojho syna, ktorý sa o neho tak skvele stará.

Podľa dostupných informácií herec na tom totiž nie je príliš dobre po zdravotnej ani psychickej stránke. Potvrdil to aj jeho dlhoročný kamarát Jiří Krampol. „S Pepíkom som nehovoril veľmi dlho. Nie je na tom dobre... Je mi ho nesmierne ľúto. Vždy to bol bezchybný chlap, charakter. Úžasný herec,“ prezradil Krampol pre CNN Prima NEWS. Aj Jiřímu Krampolovi predčasne zomrela jeho manželka Hanička. „Kto to nezažil, nepochopí. Pre Pepíka to musí byť aj hrozné. S Libuškou boli na seba strašne fixovaní,“ dodal Krampol.

Prečítajte si tiež: