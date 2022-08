Ján Koleník bol najväčšou hviezdou tohtoročnej Let´s Dance. Už v prvej časti, ako sa predviedol na parkete, bolo všetkým jasné, že nemá konkurenciu. V každom kole sa hýbal ako profesionál a pri pohľade na neho ženy doslova iba ledva lapali po dychu. Niet divu, že celú šou vyhral. V semifinále, keď sa rozhodovalo, kto postúpi do nablýskaného finále, si každý zo súťažiacich zavolal na tréning osobu, ktorá pre nich veľa znamená. No a v dokrútke Koleníka sa objavili jeho neter a herec Števo Martinovič. Mnohí diváci si vtedy dávali pri obrazovkách otázku, prečo práve jeho.

„My sme spolu chodili do školy, Jano bol o ročník vyššie, čiže my sa reálne poznáme od roku 2001. Je to už 21 rokov. My sme dobre vychádzali s celým jeho ročníkom. Jano bol spolužiak Mišky Majerníkovej, Karin Haydu, Marka Geišberga. Oni boli ročník nad nami a ja som spolužiak Táni Pauhofovej, Vici Kerekes, Miška Kubovčíka atď. a tým, že naše ročníky navzájom dobre vychádzali a mali sme aj nejaké spolupráce v rámci školy, s Janom som už ako prvák hral v jednom predstavení, tak tam niekde to začalo, že sme si začali rozumieť. A je to fajn, keď máte niekoho z tejto oblasti, kto vám môže poradiť alebo vás nejakým spôsobom usmerniť. Beriem ho ako môjho staršieho brata, ktorý je jednak áčkový vynikajúci herec a jednak aj v tom šoubiznise je dlhšie, je absolútne na výslní a vyskúšal si naozaj všetko, tak niekedy ho poprosím o nejakú radu. Je úžasné od neho, že popritom všetkom, čo zažil, je to stále ten skromný Jano z Banskej Bystrice a ľudsky sa vôbec nijako nezmenil, a to všetko okolo neho ho nijako neovplyvnilo. To si na ňom nesmierne vážim,” povedal nám Števo Martinovič na nedávnej jojkárskej párty. A keďže Števa diváci vnímajú skôr ako komika a Janka ako seriózneho herca, ako sa ich povahy vedia tak perfektne zladiť?

„Jano má obrovský zmysel pre humor. Je to človek, ktorý sa rád zasmeje, rád sa nechá rozosmiať, rád ohodnotí to, čo je vtipné, ale ja to nejako po tých 21 rokoch nevnímam, že som komik a on je ten serióznejší, pretože sú situácie, keď som dokonca oveľa vážnejší ako on. Nie som primárne vždy zábavný a on primárne vždy seriózny,” pokračoval Števo. Stalo sa však už aj to, že Koleník Martinovičovi zavolal s tým, že hej, kamoško, v tomto seriáli alebo v tejto divadelnej hre si mohol podať o čosi lepší výkon? „Keď sa ho opýtam, tak mi vždy rád poradí, ale nikdy mi nedáva žiadne nevyžiadané rady (smiech),” dodal Števo. Aj v šoubiznise teda existujú skutočné kamarátstva. Števo a Jano sú toho pravým dôkazom.

