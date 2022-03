Diváci boli v 1. časti svedkami napínavých scén a skvelých výkonov hercov, medzi ktorými je aj Koleník. Ten hneď v prvej časti odhodil oblečenie. Herec, ktorý už v minulosti niekoľkokrát ukázal svoje vyrysované telo, tak urobil znova. Fanúšičky tak mohli na ňom oči nechať. Koleník v sprche ukázal telo, na ktoré však dnes už len spomína.

Koleník v seriáli Ultimátum. Zdroj: archív

„Na túto tému vždy odpoviem, že prehoďme list (smiech). Ale nie, toto vypracované telo je už pre mňa taká pamätná vec. Asi sa už nedostanem do formy nejakého väčšieho človeka, ako som bol v seriáli Ultimátum, lebo v záujme iného projektu som musel schudnúť,“ prezradil Koleník pre jojkársky Top Star. A to, že sa ukázal iba v uteráku, mu nepripadá nejaké odvážne. „Nie je to odvážne, toto nikto nikdy na kupku nevidel?“ dodal herec.

