S manželkou Barborou sa Jackuliak tajne zosobášil v júni 2015 v Kostole svätej Márie Magdalény v bratislavských Rusovciach. Dvojica sa snažila o bábätko už dlhší čas, z prvého potomka sa radovali až v roku 2018, keď prišiel na svet ich synček Teo. Ten v auguste oslávi už päť rokov. Jackuliak je známy tým, že si súkromie stráži. Pred pár dňami sa však ukázal na slávnostnej premiére českého filmu Zatmenie, ktorý prišiel do kín 9. marca 2023. Spoločnosť mu robila aj manželka Barbora aj ich malý chlapček Teo, ktorého konečne ukázal svetu. Od narodenia sa totiž jeho fotkami nepochválil.

Premiéra filmu Invalid: Na snímke je Ján Jackuliak. Zdroj: MATEJ KALINA

„Už 4,5 roka som otec, zmenilo ma to. Ukázal mi cestu, ktorá má význam. Chcem Teovi za to poďakovať. Urobím všetko preto, aby jeho svet bol krásne a inšpiratívne miesto pre život! My sme ich nádej, oni sú budúcnosť! Nedovolím, aby mu budúcnosť kazila hlúposť, závisť a zloba,” zveril sa pred pár dňami Jackuliak na Instagrame. Herec na svojho synčeka nedá dopustiť.

