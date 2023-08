Ján Dobrík prežíva najhoršie obdobie svojho života. Ich 7-ročný synček Timotej strávil 40 dní na detskej onkológii a do nemocnice sa bude musieť ešte vrátiť. Herec sa podelil o bolestivé zábery.

Ján Dobrík, ktorý hral v seriáloch Divoké kone, Hranica, Červené pásky a naposledy v seriáli Klamstvo, prežíva jedno z najhorších období svojho života. ,,Na detskej onkológii v Banskej Bystrici sú pacientami skutoční hrdinovia. Ten náš hrdina je dnes po 40-ich dňoch vo svojej detskej izbe. Na pár dní....a potom pokračujeme," napísal k fotkám svojho 7-ročného synčeka Timoteja. Pri pohľade na malého bojovníka všetkým okamžite stislo srdce.

Herca Jána Dobríka poznajú diváci zo seriálu Divoké kone. Zdroj: tv joj

Jeho kolegovia mu hneď poslali slová plné podpory! ,,Janík, veľmi sa teším, že sa to pohlo dobrým smerom. Myslím na vás každý deň. Objímam vás," odkázal mu Braňo Deák. ,,Janko, pozdravujem a držím silno palce," pridal sa čerstvý otecko Tomáš Bezdeda. „Včera som sa to dozvedela Janko, veľmi veľmi držím palce," napísala herečka Michaela Majerníková. „Janko, ste hrdinovia všetci... Myslíme na vás, zvládnete to," podporila ich aj herečka Zuzana Porubjaková. ,,Myslím na vás. Na celú rodinu a malého bojovníka a hrdinu. Držte sa... bojujte... veľa síl, lásky, energie... Nech všetko dobre dopadne. Posielam aspoň virtuálne objatie," napísala herečka Eva Pavlíková. Malému bojovníkovi silno držíme palce!

Herec má s manželkou Lenkou, s ktorou sa oženil v roku 2015, okrem synčeka Timoteja aj o dva roky staršiu dcérku Nikolku.

