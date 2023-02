Herec Ivo Gogál (64) bol kedysi súčasťou mnohých seriálov. Postupne sa však z obrazoviek akoby úplne vytratil. Dokonca aj sám priznal, že na neho všetci zabudli, čo ho mimoriadne mrzí. Teraz však zažíva veľký návrat. Obsadili ho do nového slovenského filmu Invalid. Počas natáčania ho však postihli vážne zdravotné problémy, ktoré vyústili až do náhlej operácie srdca.

Ivo Gogál bol kedysi súčasťou seriálov Ordinácia v ružovej záhrade, Horúca krv, Doktor Martin atď. a všetci ho poznajú aj vďaka nezameniteľnému hlasu, ktorý prepožičal stovkám postáv. Postupne sa však začal z obrazoviek vytrácať a diváci ho vídavali už iba sem-tam v Rodinných prípadoch.

„Moje štandardné zamestnanie je už iba v dabingu, niekedy nejaká reklama, ktorú nahrám. Momentálne hrám v bratislavskom MDPOH v jednom predstavení. Naposledy som hral v jednom českom seriáli, Doktor Martin, epizódnu rolu, tak som bol rád, že aspoň tam som mohol vidieť kameru. Nevidieť ma preto, lebo na mňa naozaj všetci zabudli. Už aj ja začínam mať ten pocit. Už asi tri roky sa nikde neobjavujem. Takže čakám,” posťažoval sa nám Gogál ešte v roku 2016.

Ivo Gogál začínal ako detský herec, dodnes patrí k najelitnejším slovenským umelcom. Zdroj: archív RTVS

Skvelému hercovi však konečne svitlo na lepšie časy. Režisér Jonáš Karásek ho obsadil ako vyšetrovateľa do svojho nového filmu Invalid, ktorý prichádza do kín 9. februára. Iva Gogála sme stretli na slávnostnej premiére, ktorá bola pred pár dňami. Okrem zážitkov z natáčania sa nám zveril aj s nepríjemnými správami o jeho vážnych zdravotných problémoch. Išlo mu doslova o život!

„Film sa mi dobre točil, aj s Dankom Fischerom sme si úplne sadli, bolo to fajn, až na to, že mi bolo trošku zle,” prekvapil nás v úvode rozhovoru Gogál. „Nebol som totiž v tom čase zdravotne v poriadku. Operovali mi srdce, urobili mi štyri bajpasy. Bolo to týždeň po poslednom filmovacom dni Invalida. Potom som sa z toho dával dokopy dva týždne,” šokoval herec. Stalo sa to pred rokom a pol – v lete 2021, keď sa spomínaný film točil.

Herec Ivo Gogál Zdroj: Emil Vasko

„Bolo mi zle, mal som dýchavičnosť, jednoducho príznaky, keď je zle so srdcom, a prechodil som nejaké infarkty, o ktorých som ani nevedel. Teraz je to v poriadku, no stále ma sledujú lekári. Vzhľadom na to, že som išiel do dôchodku a spomalil som a už sa tak nebláznim, tak už je všetko v poriadku,” pokračoval s tým, že v tom čase bol doslova aj vďačný za to, že tej práce nemal toľko a točil iba Invalida.

„Teraz si to tak uvedomujem, že keby som toho mal ešte viac, tak by to asi nebolo dobré, veď by ma šľak trafil. No vždy lepšie, ako keby som exol. Pán profesor Viliam Fischer, špičkový kardiochirurg, dával na mňa pozor, bol takým mojím anjelom strážnym. On je síce už na dôchodku, ale je to môj kamarát. Poďakoval som sa mu za záchranu života. Povedal mi, že dobre, dobre, ale daj mi tie cigarety, prestaň fajčiť,” dodal Ivo s tým, že momentálne pracuje na detektívnom seriáli v Prahe.