Do zábavného programu Záhady tela, ktorý moderuje Marián Miezga (47), prijal pozvanie aj herec František Kovár (75). Pred kamerami prezradil, čo doteraz vedela iba jeho najbližšia rodina.

František Kovár, ktorý aktuálne hrá v jojkárskom seriáli Nemocnica, bude hosťom v zábavnej relácii Záhady tela. V dvojici bude s Milanom Ondríkom proti herečkám Angelike Sbouli a Martine Zábranskej. A práve v momente, keď sa ho Miezga opýtal, či má tiež nejakú záhadu na tele, o ktorej vie iba on, prezradil niečo šokujúce. „V noci som sa zobudil s tým, že som mal zvláštny sen. Ten spočíval v tom, že mi niekto naťahoval jednu ruku, potom druhú ruku a ja som cítil, že na hrudi sa mi niečo trhá. Na to som sa zobudil a išiel som na balkón, a tam som sa nadýchal vzduchu. Potom som si povedal, že manželka má na druhý deň veľa pacientov a išiel som spať do vedľajšej izby,” povedal herec.

Ferko Kovár a Milan Ondrík. Zdroj: rtvs

„Ráno manželka otvorila izbu, pozrela sa na mňa a povedala mi, že som bledý, nech za ňou prídem do ambulancie. Tam mi zistili, že som mal v noci infarkt. Hneď telefonovala na JIS-ku, aby pre mňa prišiel zriadenec s vozíkom,” povedal Kovár a vysvetlil, že mal netransmurálny infarkt, čo znamená strata minerálov. Našťastie je už v poriadku.

