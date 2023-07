Fillm Miki je príbeh muža, ktorý sa vráti zo zahraničia do rodnej dediny, do krajiny, ktorá sa rýchlo mení a v ktorej sa otvárajú nové veľké možnosti aj v oblasti organizovaného zločinu. Film Jakuba Kronera, inšpirovaný pôsobením mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka, poukazuje aj na niekoľko neprebádaných miest slovenského podsvetia. A Dušan Cinkota, predstaviteľ jednej z hlavných úloh, má s pripravovaným filmom viac spoločného, než sa na prvý pohľad môže zdať.

Režisérom pripravovanej mafiánskej snímky je uznávaný Jakub Kroner. Zdroj: TASR

„Scenár vznikal niekoľko rokov a ja som poctený, že som bol pri tom, že mi položili niekoľko otázok. To si veľmi vážim, že som hodný opýtania,“ prezradil Cinkota zaujímavé detaily zo zákulisia filmovania v relácii „Na stope s Ivanom Megom“. Ako dodal: „Rolu Miloša som prijal a som rád. Byť súčasťou tohto filmu je veľká vec. A to nielen pre nás, ale aj pre slovenskú kinematografiu a krajinu ako takú. Dohodli sme sa, že nebudeme používať žiadne priezviská, pretože to sa veľmi stotožňuje so živými osobami. Používaním len krstných mien to vieme oddeliť.“

Dušan Cinkota počas rozhovoru s Ivanom Megom. Zdroj: youtube @startitup

Práca na scenári však nie je jediné, čo Dušana Cinkotu spája s černákovcami. „Viete, ja som tiež Horehronec. Vyrastal som v Banskej Bystrici, v Brezne som chodil na gymnázium, mal som frajerku v Pohorelskej Maši a priamo k Milošovi Kaštanovi (pravá ruka Mikuláša Černáka, pozn. red.) sme chodili do Vaľkovne. On tam mal vtedy diskotéku, takže ja som mal možnosť spoznať viacerých okolo Černáka ešte za mojich študentských čias. Nie ako mafiánov, ale ako chalanov, ktorí začínajú podnikať. Oni si vtedy začali na seba zarábať, začali byť sebestační, boli silní. Chránili sa navzájom. Ten film hovorí o tom, čo všetko by sa mohlo stať, keď štát na to nedohliada,“ opísal herec svoju mladosť.

Dušan Cinkota v roku 2006. Zdroj: Vladimír Vavrek pre EMMU 2006

Poznať v tom čase černákovcov vraj nebolo v Banskej Bystrici nič výnimočné. „Nekamarátili sme sa, ale poznali sme sa. Tykali sme si. Stretli sme sa párkrát. Nehanbím sa za to. Sú pre mňa inšpiráciou do filmu. Poznal som ich ako pubertiak, čo bolo neškodné,” vysvetľoval Cinkota. „Ako herec a zabávač som sa ocitol na nejakej svadbe ako starejší a potom ako zabávač na nejakej oslave. Boli tam aj oni, nemal som s nimi zlú skúsenosť. Poznal som Jána Kána, Miloša Kaštana aj Laca Rysa. S Mikulášom som sa niekoľkokrát stretol, s ním som sa nepoznal tak, že by sme sa rozprávali alebo niečo riešili,“ prezradil.

Mafiánsky bos Mikuláš Černák. Zdroj: archív

Pre dobré vzťahy, ktoré herec s černákovcami má, pred natáčaním filmu navštívil manželku Miloša Kaštana. „S ním sa nedalo, keďže je dlhodobo vo väzení. Cítil som potrebu vysvetliť jej, že idem vo filme stvárňovať jej manžela a určite budem k tomu pristupovať profesionálne. Nejdem z neho robiť monštrum, idem hrať film, ktorý je inšpirovaný jeho osobou, jeho životom. Chcel som, aby s tým boli uzrozumení ona aj Miloš. Aby medzi nami nevznikli nejaké zbytočné osobné pnutia,“ vysvetľoval svoje počínanie. Opísal, že Miloš v jeho podaní bude vyzerať len tak, ako sa mu ho podarí stvárniť. Herec nikoho nechce kopírovať, len sa inšpirovať. „Stvárnim to, čo mám v scenári. Akékoľvek spájanie so skutočnou osobou je mimo nás hercov,“ povedal.

