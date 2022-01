Pozvanie do zábavnej relácie RTVS Záhady tela prijala Dominika Kavaschová (32) so snúbencom, tiež hercom Danielom Fischerom (34). A o zábavu bolo veru poriadne postarané! Dvojica prezradila, aké záhady tela majú.

Okrem Kavaschovej a Fischera si prišli zasúťažiť aj speváčka a najnovšie aj herečka Andrea Bučko a herec Daniel Žulčák. Všetci štyria na seba prezradili akési anomálie, no tá Fischerova poriadne prekvapí. „Nikdy nemôžem darovať krv, v puberte som vyzeral na osem rokov a podstúpil som liečbu rastovým hormónom, je to veľmi intímna vec, tak si to nechajte pre seba,“ povedal Kavaschovej snúbenec Fischer.

Dominika Kavaschová s dcérkou Maiou. Zdroj: Instagram/Dominika Kavaschová

„Danko, ja som myslela, že povieš to, čo nikto nemá také malé ako ty,“ priliala olej do ohnivej debaty Dominika. „Ona asi myslí bradavky, ale to nechcem ukazovať,“ doplnil ju. Sledujte ich vtipnú konverzáciu a tiež Záhady tela v sobotu o 20.30 hod. na Jednotke.

