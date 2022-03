Obaja herci pochádzajú z Trnavy a v tomto meste aj spoločne bývajú. Ak by ste čakali nejaký bežný byt, mýlili by ste sa. Dvojica si hniezdočko lásky zrekonštruovala a to už na prvý pohľad poriadne zaujme. V byte nechýbajú priestranné miestnosti a veľmi zaujímavo ladené doplnky. K dispozícii majú moderne zariadenú presklenú kúpeľňu, klavírne krídlo či jedálensky stôl atypického tvaru, ktorý ste ešte určite u nikoho nevideli. Vďaka magazínu Eva, môžete aj vy vidieť, ako to u nich doma vyzerá.

Braňa Mosného si diváci pamätajú ako doktora Chromíka zo seriálu Sestričky. Zdroj: TV Markíza