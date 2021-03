Keď zo seba Braňo na pódiu odhodil plášť a ostal iba v sieťke a opätkoch, nastal výbuch smiechu. Premenu na Lady Gaga však zobral vážne. Naučil sa choreografiu, jej gestá a dokonca, ako to u tejto speváčky býva zvykom, všetkým ukázal aj holý zadok.

Braňo Mosný ako Lady Gaga v sieťke. Zdroj: tv markíza

,,V tom kostýme trochu vyzeráš ako to mydielko, čo sa kedysi dávalo do sieťky na kohútik. Bolo to skvelé zábavné číslo,” zhodnotil ho hosťujúci porotca Viktor Vincze. ,,Ale keď hovoríme o mydielku, tak na začiatku mesiaca, keď ešte vôbec nie je vyšúchané,” reagoval so smiechom Mosný.