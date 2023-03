Herec z obľúbených slovenských televíznych seriálov, ako sú Hranica alebo Oteckovia, bol hosťom v šou Petra Marcina. Okrem knihy a divadelnom predstavení debatovali aj o jeho rodinke. Braňo je už dvojnásobným oteckom, s manželkou Ladislavou majú dcérku Matildu a minulý rok privítali syna Adama. „My sme si už spolu pocestovali, zažili sme si toho dosť. Teraz, keď už mám 40 rokov, mi neprekáža byť doma a prebaľovať,” konštatoval.

Braňo Deák v šou Petra Marcina hovoril o rodičovstve. Zdroj: rtvs

Moderátor však zaťal do živého, keď sa Braňa spýtal na jeho záľubu, motorky. „No, vieš, jazdiť už, bohužiaľ, nejazdím. Kvôli deťom. My sme mali so ženou dohodu, že keď nám do života prídu detičky, tak pôjde motorka stranou,” priznal herec. Vtip na Braňov účet si však nemohol moderátor Marcin odpustiť. Konštatoval, že nešlo o žiadnu dohodu, jednoducho mu manželka jazdu na motorke zakázala.