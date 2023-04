Na televízneho Adonisa Adama Bardyho (28) ušili v šou 2 na 1 poriadnu búdu. Zosmiešnili ho aj jeho najlepší kamaráti, ktorí naňho vytiahli fotky spred pár rokov. Spoznali by ste ho?

Ďalším hosťom, ktorého si v zábavnej šou 2 na 1 podala moderátorská dvojica Adela Vinczeová a Dano Dangl, sa stal miláčik žien, herec z Mamy na prenájom, Adam Bardy. Okrem vydarených vtipov a skrytej kamery pobavil divákov aj pohľadom do súkromia. Pomocnú ruku produkčnému tímu podali aj jeho najbližší, medzi nimi aj kamaráti Dano a Willy. Poznajú sa dlhé roky, takže im nerobilo problém vytiahnuť na charizmatického herca aj to, čo by si iní nedovolili.



Adam Bardy má dnes dokonalé, priam božské telo. Nebolo tomu tak vždy. Zdroj: Instagram @adambardy

Bonzli na neho, že fanúšičky by ho kedysi nespoznali: „Ľudia ho dnes vnímajú takmer ako poloboha a ženy mu ležia pri nohách, ale kedysi to bolo úplne inak. Mal obdobie, keď jedol hlava-nehlava. A bol z neho poriadny tučko!“ Svoje tvrdenia podložili aj fotkami spred pár rokov. Taktiež vysvetlili, prečo ho volajú Bambo: „Kedysi bolo jeho vášňou natlačiť do seba desať rožkov spolu s celým balením taveného syra.“

Reláciu 2 na 1 s Bardym uvidíte už dnes o 20.30 hod. na Markíze.