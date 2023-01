Adam, už onedlho sa objavíte na obrazovkách Markízy v novom seriáli Mama na prenájom. Čím vás oslovila táto ponuka?

– V prvom rade to vnímam ako možnosť zlepšovať sa na pľaci a v praxi, keďže je to denný seriál a som tu skoro denne. Toho objemu textov a celkovo natáčania je naozaj dosť, ale mňa to teší.

Opäť stvárňujete doktora. Po seriáli Druhá šanca je to v poradí už druhá postava z lekárskeho prostredia. Aký vzťah ste si vybudovali k lekárskej oblasti?

– Je to obdiv všetkých lekárov, my herci len nazrieme do tohto povolania, do pracovných podmienok, musí to byť veľmi náročné. V Mame na prenájom je to pre mňa iná špecializácia, lebo z rádiológie som prešiel na gynekológiu, ale podarilo sa mi to rýchlo naštudovať.

Mali ste aj nejaké špeciálne školenia v tejto oblasti?

– Skôr sa snažím nezanedbávať prípravu na jednotlivé diagnózy, googlim si veľa a máme odborný dozor, napríklad pri pôrodoch, na to, aby to vyzeralo tak, ako to má vyzerať.

Adam Bardy sa nedávno prvýkrát predviedol v úlohe moderátora - a rovno v Teleráne. Zdroj: tv markíza

Aká je vaša postava?

– Myslím si, že to diváci veľmi rýchlo zistia, nechcem úplne prezrádzať. Budú to hneď vidieť. Nemal som problém sa s ňou zžiť. Je to lekár, dosť konzervatívny, veľmi miluje svoju dcéru, na čom je to celé založené. Sú to prirodzené črty, vlastnosti, ktoré si človek vie na pľaci veľmi rýchlo osvojiť. Potom sú tam aj extrémy, na čom je založený celý projekt, malé biele klamstvo. Lebo keď dieťaťu klamete, kto je jeho matka, tak to je veľké klamstvo. Je to však všetko z lásky.

Stvárňujete otca dcérky, v súk- romí máte synčeka. Ako ste si sadli s vašou seriálovou dcérou?

– Hneď sme si sadli. Veľmi som sa na to tešil, predtým sme sa vôbec nepoznali, je to dieťa, bol som pripravený na to, že cestu k sebe si budeme hľadať dlhšie, ale musím povedať, že Larisska je úžasná talentovaná slečna, veľmi šikovná. Všetci sa na ňu vždy tešíme. Robí sa nám veľmi dobre. Podľa mňa sme sa do seriálového vzťahu otec - dcéra dostali veľmi rýchlo. Užívane si chvíle na pľaci aj mimo zapnutej kamery, nemôžem si ani želať, aby to fungovalo lepšie. Jediné, v čo verím a dúfam, že sa to prenesie aj na divákov.

Adam Bardy s rodinou. Zdroj: instagram bibianabardy

