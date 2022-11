Bardy v našliapnutej kariére pokračuje aj ďalej. Najnovšie je súčasťou charitatívneho projektu Markízy, kde si prvýkrát vyskúša moderovanie. Celý štvrtok 1. decembra bude v Markíze patriť podujatiu Deň s Nadáciou Markíza. Celým Teleránom, ako aj moderovanými živými vstupmi vo všetkých vydaniach Televíznych novín počas dňa, budú divákov sprevádzať Kristína Kövešová a herec z Druhej šance Adam Bardy.

Deň s nadáciou Markíza budú moderovať Kristína Kövešová a Adam Bardy. Zdroj: TV MARKÍZA

„Tento projekt ma oslovil preto, lebo je to pre dobrú vec. Nemuseli ma dlho prehovárať. Čo sa týka moderovania, mám pred tým rešpekt, nie som moderátor. Asi si nejako privolávam tie veci, ktoré neviem a ktoré som nikdy neskúsil (smiech). Ale funguje to, myslím si, že to nebude nič strašné a zvládneme to,” prezradil nám Bardy.

„Som veľmi rád, že mám po boku Kristínu. Je to profesionálka. Cítim väčšiu istotu, no nechcem to podceniť. Nemám z toho stres. Nie som moderátor a ľudia mi možno aj viac odpustia. Je to moja nová skúsenosť a sčasti výstup z komfortnej zóny, ale to mám rád!” dodal. Do štvrtka 1. decembra vrátane môžete podporiť Deň s Nadáciou Markíza aj vy. Viac na nadacia.markiza.sk/darovaci-formular.



