„Často sedíme s manželkou na záhrade. Mám tam veľa roboty,“ prezradil nám Hlaváček, ktorý poctivo dodržiava všetky odporúčania, no nariadenie zákazu vychádzania sa ho akoby netýka. „Už je neskoro, niekto zaspal. Nie som však odkázaný nato, aby som niečo hodnotil a ohováral, nato sú iní,“hovorí herec.

Herec Oldo Hlaváček so svojím dlhoročným kolegom a kamarátom Štefanom Kvietikom. Zdroj: Julius Dubravay

„Zakázali, že sa nesmie ísť von, ale my ako je rok dlhý, nevytiahneme päty z domu, stále sme doma a v záhrade, a keď treba ideme do obchodu, ináč vôbec nič ma nevzrušuje, že by som niekam išiel zo zvedavosti. My máme takú prechádzku v záhrade, že ojojój,“netají sa herec, ktorému zákaz vychádzania vôbec neprekáža.





Mohlo by vás zaujímať: