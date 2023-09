Henrieta Mičkovicová (56) patrí k ženám, ktorej by mnohí skutočný vek netipovali. Nedávno však priznala, že starnutie nie je v herectve akceptované tak, ako by si želala.

Henrieta je dlhoročnou partnerkou Alexandra Bártu (47), s ktorým vychováva dcéru Ester (16) a z predošlého vzťahu má staršieho syna Davida. Obľúbená herečka sa stále udržiava vo forme. Ako vníma otázku veku v jej profesii? „No, nie je to jednouché vyrovnávať sa so starnutím, hlavne v prípade žien, ktoré pracujú s výzorom alebo ich živí aj výzor. Žena môže byť ženou, aj keď má 50, 60, ale aj keď má 70 a môže sa cítiť žensky. Hlavne naša spoločnosť by to už mohla začať akceptovať,” povedala pre jojkársky Top Star.

Herečka má oporu v partnerovi Bártovi, s ktorým vychováva ich dcéru Ester. Zdroj: Archív NMH

Aj keď si zo starnutia ťažkú hlavu nerobí, jednu vec by rada zmenila. „Mňa tie vrásky vôbec netrápia, lebo sa mi nechce vpasovávať do nejakých koľajničiek, ani nechcem hrať žiadnu 20-, 30- či 40-ročnú. S kolegyňami by sme prijali, aby boli aj ponuky pre nás staršie, ktoré sú adekvátne tomu, čo žijeme, lebo žijeme normálny život, a to napriek tomu, že prekročíme 50-ku. Máme svoje starosti, túžby, sny, lásky, svoje problémy a trápenia porovnateľné s nižšími ročníkmi,” vysvetlila.

