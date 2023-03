Henrieta, momentálne bojujete s covidom. Ako to celé zvládate a aký máte priebeh?

„Momentálne sa mám choro. Doma ležím a poctivo sa liečim, oddychujem, aby som bola čím skôr zdravá a mohla sa vrátiť na tanečný parket. Mám zápal dýchacích ciest, cítim priedušky, bolesť hrdla, ktorá sa ťahá až na uši, upchaté dutiny a kašeľ, bolesť celého tela, aj teplotu som mala. Mám okolo seba však naozaj super ľudí, ktorí sa o mňa zaujímajú, starajú a snažia sa mi zabezpečiť veci tak, aby som mohla byť čo najskôr zdravá.”

Ako reagoval váš tanečný partner Marek na vaše zdravotné ťažkosti?

„Marek je aj teraz ku mne veľmi pozorný a starostlivý. Zabezpečil mi lieky a veľa ovocia. Vždy sa pýta, či nepotrebujem niečo doniesť, nakúpiť. Takže s takouto podporou sa to zvláda oveľa ľahšie a som za ňu veľmi vďačná.”

Henrieta Farkašová a Marek Klič v šou Let´s Dance. Zdroj: TV MARKÍZA

Veríte, že budúcu nedeľu sa predsa len do šou vrátite? Nie je vám to teraz ľúto, že po takej drine na parkete vás takto položil covid?

„Som väčšinou optimista a aj v tomto prípade verím, že budúcu nedeľu sa do šou s Markom vrátime. Samozrejme, mrzí ma, že som ochorela a musím vynechať najbližšie kolo, ale namiesto ľútosti už svoju energiu smerujem k uzdraveniu.”

Spomínali ste aj problémy s bolesťou chrbta. Limituje vás v tanci aj to?

„Problémy som mala s bolesťou rebier na pravej strane, asi som si natiahla medzirebrové svaly a aj keď ma táto oblasť stále bolí, verím, že ma tiež nebude veľmi limitovať v tanci.”

Henrieta Farkašová na paralympiáde v Pekingu. Zdroj: getty images

Čo sa týka psychiky, nie je to pre vás na parkete často náročnejšie po psychickej ako po tej fyzickej stránke? Predsa len, tancujete s hendikepom a zo všetkých súťažiacich to máte najnáročnejšie.

„Príprava na parkete je pre mňa celkom náročná a aj som rátala, že náročná bude, aj keď som si nevedela úplne predstaviť, aké to v skutočnosti bude. Vo svojom živote som však už zvládla množstvo náročných vecí, tak sa snažím aj s týmto čo najlepšie vysporiadať. A po boku takého výnimočného tanečného partnera, akým Marek je, sa mi to zvláda príjemnejšie.”

Máte však obrovskú fanúšikovskú základňu a diváci vás chcú naspäť v šou. Čo by ste im nateraz odkázali?

„Z fanúšikov sa veľmi tešíme a veľmi by som im chcela poďakovať za doterajšiu podporu, či už vo forme SMS hlasov, ale aj za pozitívne správy a odkazy, ktoré dostávame. Dodáva nám to veľa pozitívnej energie a motivácie a budeme sa naďalej usilovať potešiť fanúšikov našimi vystúpeniami, kým tú možnosť budeme mať.”

