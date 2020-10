Asi nikoho neprekvapí, že farmári sa po ďalšom dueli opäť ožrali pod obraz boží. No a záletník Heňo, ktorý si najprv užíval s Nikol, potom s Rebekou, to skúša na ďalšiu.

Za Matúšom farmári dlho nesmútili. Len pár hodín po jeho vypadnutí už tiekol alkohol potokom. A opitý Heňo začal to opäť skúšať na Sáru. ,,Na pol hodinu sa vyparili. Potom, keď išla na záchod, naprávala si tričko. Čo robila s ním?“ nabonzovala Monika Erikovi. No a Sára, klasicky, pri Heňovi, na ktorého má ešte stále slabosť, vylievala si srdce, plakala a žalovala sa, že ju ľudia berú iba v zlom. Následne sa k nemu pritúlila a on ju upokojoval.

Heňovi vypadla Nikol aj Rebeka, už mu bola opäť dobrá aj Sára. Zdroj: tv markíza



,,Teraz, keby som mohol, tak ťa pobozkám, ale... Mohol by som,“ povedal jej, hoci ešte nedávno jej vulgárne nadával. Nuž, nemá tam už Nikol a ani Rebeku, tak mu je dobrá aj Sára. Tú si pritiahol k sebe a dal jej pusu na hlavu. A ona? Aj keď ju viac ráz dourážal a odkopol, sedela pri ňom ako poslušný psík. Ako nato bude reagovať Erik, pozrite si dnes večer na Markíze.