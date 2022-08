FOTO Helena Vondráčková všetkým VYRAZILA DYCH: Oslávila 75 a ukázala sa v BIKINÁCH! ×

To, že Helena Vondráčková (75) vek nerieši, je známe. Jej postavu by jej mohla závidieť nejedna rovesníčka i oveľa mladšie ženy. Najnovšie o tom opäť presvedčila a to nedávno oslávila polookrúhliny 75 rokov. Legendárna speváčka si užíva teplé letné dni pri vode, kde predviedla krivky v plavkách.