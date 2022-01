Herečka Helena Krajčiová hrá momentálne v novom komediálnom seriáli na Markíze Šťastní vs Šťastní. Vo štvrtok ráno prijal do Telerána pozvanie jej seriálový manžel Marián Miezga, no keďže ona musí byť v karanténe, moderátori sa s ňou mohli spojiť iba na diaľku z pohodlia jej obývačky.

Helena Krajčiová hrá v novinke Katarínu Šťastnú. Aj ona mala zavítať do Telerána, ale z pochopiteľných príčin nemohla. ,,Sme v karanténe a celkom dobre to nejako zvládame. Takže som spokojná takto, ako to je v rámci všetkých tých nepríjemností karantény," povedala na úvod Krajčiová, ktorá sa s moderátormi spojila nadiaľku cez videohovor. Jej seriálový manžel Marián Miezga sa hneď v druhej časti vyzliekol donaha. Nebola z toho počas natáčania v rozpakoch? ,,Mne sa veľmi páči Majova postava. Majo je úžasný nahý aj oblečený. Akýkoľvek," smiala sa Helena, ktorá odpovedala na zvedavé otázky z pohodlia svojho domova a všetci diváci si tak mohli pozrieť, ako to v ich byte zhruba vyzerá.

Helena Krajčiová a Marián Miezga v novinke Šťastní vs Šťastní. Zdroj: tv markíza

Helena Krajčiová, ktorá má s partnerom Martinom Hasákom dve deti - Aniku a Kryštofa, sa v roku 2020 s celou rodinkou presťahovavala do bytu v bratislavskom Starom meste. A hoci si svoje súkromie stráži, teraz aspoň čiastočne ukázala, ako to majú v novom byte zariadené.

