Herečka Helena Krajčiová (46) sa aktuálne objavuje na obrazovkách Markízy v novom seriáli Šťastní vs. Šťastní. V minulosti sa preslávila postavou Skajky v Profesionáloch a v komediálnom žánri pokračuje aj dnes. Čo pre ňu znamená šťastie? Ako jej covid zmenil život a čo by robila, keby sa musela vzdať herectva, nám porozprávala v rozhovore.

Čím vás oslovila ponuka hrať v seriáli Šťastní vs. Šťastní?

Skvelá postava a dobrý herecký partner. A bola som zvedavá aj na našu režisérku Zuzku Mariankovú, s ktorou som robila prvýkrát. Nie často ma režíruje žena.

Čo pre vás znamená šťastie? Kedy ste najviac šťastná?

Keď hrám tenis, keď som v prírode s rodinou a kamarátmi, keď plávam, keď lyžujem. Pri knihe, keď sa mi niečo podarí v práci, keď všetci spolu doma obedujeme. Keď ma objímajú moje deti a rozprávajú mi do ucha nezmysly. Keď zaspávam. Keď sa mi podarí vstať pred východom slnka. A pri mnohých iných činnostiach.

Čo hovoríte na vášho seriálového manžela Mariána Miezgu? Ako sa vám s ním točila scénka, keď bol úplne nahý?

Že je skvelý a hrá sa mi s ním super. Hrali sme manželov aj v divadle, poznáme sa veľmi dlho. Pracuje s ľahkosťou a na natáčaní je skvelý, stabilný. Scéna, kde bol nahý, sa mi s ním točila rovnako dobre ako ostatné. Nahotu možno prežíva viac ten, kto ide dohola, ale nám ostatným je to jedno. Riešime v hlave úplne iné veci. Resp. tie isté, čo inokedy. Ako hrať svoj part.

Ako vnímate všeobecne nahotu hercov pred kamerami?

Nahota je O. K., vôbec mi neprekáža. Ľudské telo je krásne a je úžasné, keď to vie režisér zmysluplne využiť.

Máte radšej komediálny žáner alebo, naopak, niečo vážne?

Vždy sa mi páčili vážne veci, ktoré postavy riešia vtipne. Bežné absurdity. Keď hrám vážnu vec, rada tam vždy vpašujem niečo, čo ma pobaví. Rada dopĺňam scenár, rada improvizujem.

Ako si spomínate na obdobie Profesionálov a vašu postavu Skajky?

To bola tiež postava, ktorá mi poskytovala veľkú slobodu. Teraz mi napadá, ako som tam vpašovala názov filmu Nehanební bastardi. Užili sme si to, spätne je to fajn pocit.

Stretávate sa s kolegami z Profesionálov? Ste nejako v kontakte napr. s Jankom Kronerom?

Pri robote sa vídame, nemám ich naviazaných len na Profesionálov. Vídame sa na iných projektoch, sme kamaráti.

