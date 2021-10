Veľkolepá premiéra filmu Karel prilákala do kina množstvo známych osobností. Hviezdila nielen vdova Ivana (45) a s dcérami, ale aj iné dámy. Neprehliadnuteľná bola Dagmar Havlová (68), Helena Vondráčková (74) či Deana Jakubisková (63). Všetky tri majú nad 60, no odvaha im rozhodne nechýba.

V pražskom Slovanskom dome sa pred pár dňami konala dlho odkladaná slávnostná premiéra dokumentu o Karlovi Gottovi – KAREL. Z radov českého a slovenského šoubiznisu si príležitosť zaspomínať na milovaného Káju nedala ujsť väčšina z nich. Film režisérky Olgy Špátovej si prišla pozrieť nielen Ivana Gottová s rodinou, v ten večer sa do gala nahodilo aj množstvo dám zvučných mien.

Česká herečka Dagmar Havlová. Zdroj: Blesk.cz

Na premiére tak nechýbali ani dlhoročné kamarátky samotného Gotta. Pozvanie prijala česká herečka Dagmar Havlová či speváčka Helena Vondráčková. Bývalá prvá dáma zvolila rafinované čipkované priesvitné šaty, luxusnú kožušinu a čelenku do vlasov. Rovnako dobre vyzerala aj speváčka. V čiernej róbe s priesvitným dekoltom pútala pozornosť na všetky strany, čo si patrične užívala. Helena tak dokázala, že aj zrelá dáma po 70-ke sa vie elegantne, no zároveň pútavo a nie vulgárne obliecť.

Do tretice poriadne odvážny outfit nahodila manželka režiséra Juraja Jakubiska Deana. Tá predviedla nielen schudnutú postavu, ale aj podprsenku, ktorá jej presvitala spod elegantného topu. Dámy sa na pamiatku Karla Gotta poriadne nahodili a istotne by to ocenil aj samotný spevák.

Prečítajte si tiež: