Známy miliardár Leon Tsoukernik (49) to roztočil! Vo svojom kasíne v Rozvadově usporiadal veľkolepú silvestrovskú oslavu, na ktorej sa zúčastnili mnohé české celebrity.

Pre hostí bolo prichystaných štrnásť stolov, každý pre desať ľudí, a tie sa „prehýbali“ pod ťarchou delikates a šampáňa. Ako zistil český Blesk, kasíno bolo naplnené do prasknutia, k barom sa ľudia ani nedostali. Silvester tak oslavovalo 600 ľudí a pre hostí naživo spievali Helena Vondráčková, Michal David, Monika Absolonová aj Štefan Margita.

Hosťom zaspieval aj Michal David. Zdroj: Instagram

Nový rok tam vítali Jaromír Jágr, Dagmar Havlová, ale aj Ivana Gottová. Tú má miliardár Leon obzvlášť rád. Keď jej zomrel milovaný manžel Karel Gott († 80), poskytol jej dočasný úkryt vo svojom sídle.

Pracháč na svojich hosťoch rozhodne nešetril. Utratil kopu prachov za spevákov, ale aj za delikatesy ako čierny a červený kaviár alebo hriešne drahé šampanské.

A celú tú okázalú parádu o polnoci zakončil ešte drahší pompézny ohňostroj. A potom sa až do rána všetci bavili na diskotéke s DJ Andreou Pomeje. Český podnikateľ zo židovskej rodiny, narodený v Rusku, pokerový hráč, majiteľ kasínových reťazcov a bývalý obchodník so starožitnosťami Leon to jednoducho vie…