V kuloároch sa už nejakú dobu šepká, že operný spevák Štefan Margita (65) má prežívať krízu s manželkou Hanou Zagorovou (75). Potvrdil to aj človek blízky tohto páru. No ale má to háčik! Margita tvrdí, že o tom nič nevie....

Zagorová už druhý rok bojuje so zdravotnými problémami. Už niekoľkokrát zrušila koncerty, dochádza do nemocnice na transfúziu krvi. Podľa blízkych priateľov sa jej však má rúcať aj manželstvo. Špekulácie o krachu najstabilnejšieho páru šoubiznisu sa objavili v relácii VIP svet na TV Barrandov. Podľa mediálneho magnáta Jaromíra Soukupa (53) má práve manželská kríza stáť i za neustálym odkladaním koncertov. „Pani Zagorovú mám rád. Poznám ju osobne, videli sme sa možno päťkrát, dokonca sme spolu boli na večeri spoločne aj s jej manželom,“ zahájil svoju reláciu Soukup s tým, že ho mrzí, že jej slávne manželstvo je údajne pred krachom.

Hana Zagorová prežíva ťažké obdobie. Zdroj: patrik ratajský

„Je to také zvláštne. Predtým Hana Zagorová sprevádzala Štefana Margitu na každý koncert, teraz to už tak nie je. Štefan Margita stále vystupuje po svete. Ak jeho žena nie je na tom zdravotne dobre, tak by mi prišlo skôr logické, že sa o ňu bude starať,“ konštatoval Soukup. To ale Margitu, ako sa hovorí, zdvihlo zo stoličky. „Po koncerte sa vždy vraciam domov,“ odpovedal na dotaz týždenníka Rytmus života operný spevák s tým, že doma je vraj všetko v najlepšom poriadku. „Teraz je Hanka akurát tu,“ bránil sa zubami nechtami ďalším klebetám. Kde je pravda, ukáže až čas. Isté je ale jedno, nebolo by to po prvýkrát a možno, že ani naposledy, čo sa rieši údajná kríza tohto slávneho páru.

