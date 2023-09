Keď sa Hanychová dala dokopy s o 16 rokov starším Jaromírom Soukupom, bol to šok. Ich vzťah nabral na obrátkach, keď sa zhruba po 3 mesiacoch ich randenia prevalilo, že Prachařova exmanželka Agáta je tehotná. Páriku sa v apríli tohto roku narodila spoločná dcérka Rozárka. Pre Agátu to je už tretie dieťa s tretím mužom. No a aj keď si možno niektorí mysleli, že im vzťah vydrží, napriek tomu, že si prechádzali krízami, opak sa stal pravdou. Dvojica sa rozišla! O krachu vzťahu informovala samotná Agáta.

Agáta Hanychová Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

„Je niečo, čo vám ako svojej instarodine dlžím povedať ako prvá. Náš vzťah s Jaromírom je minulosťou. Naše cesty sa rozišli a kráčame si zase každý svojou vlastnou. Bolí to. Nie je to pre mňa ľahké o tom hovoriť, písať tieto riadky a priznať si, že ako pár spolu nepôjdeme ďalej. Rozišli sme sa ako priatelia, rozumní ľudia, ktorí prišli k záveru, že k sebe nepatria. To, na čom nám obom najviac záleží, je a vždy bude naša dcéra Rozárka. Beriem to ako životnú prehru, na ktorej nesieme vinu obaja. Veľmi vás prosím, berte to ako moje jediné vyjadrenie k rozchodu. Ani pre jedného z nás to nie je ľahké, prosíme o rešpektovanie tohto pre nás oboch neľahkého obdobia,“ zverila sa v nedeľu ráno Hanychová na Instagrame a zároveň poďakovala otcovi jej najmenšej dcéry.

„Jaromír, tebe ďakujem za rok a pol krásneho vzťahu a za našu nádhernú dcéru. Vždy budeš súčasťou môjho života, len už nie ako partner, ale ako skvelý otec našej Rózi," dodala trojnásobná mama. Známy podnikateľ si okrem iného momentálne prechádza búrlivým obdobím. So svojimi zamestnancami sa súdi kvôli výplatám a minulý týždeň ho dokonca riešilo ozbrojené komando údajne kvôli drogám.

