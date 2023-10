V živom vysielaní na Instagrame, kde si Agáta Hanychová založila ďalší profil, ktorý chce zamerať na rodinu a tipy na rôzne výlety, sa objavila spoločne s jej expartnerom a otcom syna Kryšpína Mirkom Dopitom. No a nie je to iba tak. V ich prípade doslova platí stará láska nehrdzavie. Obaja totiž priznali, že opäť tvoria pár a prezradili, že to rozhodne neberú na ľahkú váhu. „Vieme, že je to zodpovednosť… Aby Kryšpín zase neprišiel o otca,“ uviedli s tým, že ich staronová láska nie je neuváženým činom, ale obaja o tom dlho premýšľali. Brunetka tak doslova skočila zo vzťahu do vzťahu, keďže iba nedávno priznala rozchod s Jaromírom Soukupom.

Agáta Hanychová Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

Agáta okrem toho prezradila aj to, ako to má s ostatnými otcami jej detí, keďže každé má iného otca. „S Kubom je to hore-dole,“ popísala vzťah s Jakubom Prachařom, ktorý je otcom ich spoločnej dcéry Mii. „S Jaromírom dole,“ uviedla stručne k vzťahu s otcom jej najmladšej dcéry Rozárky. „S Jaromírom som nebola šťastná. Ale nebol to dôvod rozchodu,“ hovorí o ex Soukupovi. No a prečo sa dvaja exfrajeri dali znova po rokoch dokopy? „Nijako som na to netlačil,“ doplnil Dopita a spoločne dodali, že sa dali dokopy až po Agátinom rozchode s Jaromírom.

Ako ich staronový vzťah vnímajú Agátine deti? „Mia trošku žiarlila a pýtala sa, či by tu nemohol bývať aj Kubo. Mia má Mira rada, ale Kryšpín je najšťastnejší,“ prezradila Hanychová s tým, že sa celé tie roky kamarátili a Dopita sa často zúčastňoval nielen narodeninových osláv Kryšpína.