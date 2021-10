„Už sme doma! Hanka pozoruje, či som za ten čas nezanedbal kvety - a je veľmi spokojná. Nechal som aj vzorne upratať,“ prezradil českému Blesku šťastný Margita. „Máme si toho toľko čo povedať," netajil sa Štefan, napriek tomu, že svoju ženu navštevoval v nemocnici niekoľkokrát denne. Nepopíjali ale pri tom svoje obľúbené šampanské. „To je predsa jasné!“ podotkol operný spevák skoro pohoršene s tým, že tentokrát Hankine obľúbené bublinky vymenili za sódu. „Hanka šampanské ešte nemôže a ani na neho nemá chuť,“ zdôraznil Margita.

Manželia Hana Zagorová a Štefan Margita. Zdroj: Archív

„Hanka má, zaplať Pán Boh, chuť do jedla. Objednala si môj vyprážaný karfiol so zemiakmi a domácou tatarkou, tak to práve chystám,“ prezradil Margita z kuchyne ich bytu, keď ho kontaktoval Blesk. „V deň, kedy Hanka skolabovala a ja som bol v Košiciach, sme si volali. Chválil som sa, že mi rodina urobila vyprážaný karfiol. Hanka závidela a mlaskala naprázdno. A potom sa mi zosunula k zemi,“ zaspomínal Štefan na "osudný" deň.

Prvé slová po kolapse

„Povedzte všetkým, že ďakujem za držanie palcov. Je mi fajn a veľmi pekne ďakujem všetkým fanúšikom za obrovskú podporu, ktorá mi byla cennou infúziou,“ odkázala cez český Blesk Zagorová. „A ďakujem všetkým sestričkám a doktorom, menovite pani doktorke Markovej a pánovi profesorovi Čermákovi. Vďaka vám všetkým som teraz v pohode doma,“ dodala deväťnásobná Slávica.