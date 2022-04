Nie je to tak dávno, čo s mikrofónom v ruke bojovala o úspech a popularitu v speváckej šou SuperStar, kde sa dostala až do semifinále. Slávy sa ale nádejná speváčka Hana Džurbanová (18) síce napokon dočkala, no v úplne inej profesii. A v poriadne pikantnej! Už nejaký čas totiž točí pornofilmy.

Mladučkú Hanu si určite viacerí fanúšikovia SuperStar pamätajú ako hanblivku zo speváckej šou z roku 2020 a pre konflikt so súťažiacim Timotejom Májskym. Ich kamarátstvo totiž v tom čase vyústilo do sporu, keď mali spolu spievať duet. Pohádali sa a mladá Hana sa vtedy dokonca po vystúpení v semifinále aj rozplakala pred porotou. Spev však táto brunetka opustila a vrhla sa na vskutku zaujímavú profesiu.

SuperStar 2020: Hana sa dostala medzi top 18 spevákov. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CAPvTIgJz8l/

Džurbanová sa totiž živí ako pornoherečka a pred pár dňami nechýbala ani na erotickom festivale "Erofest" v Prahe, kde di dokonca aj prevzala cenu v kategórii Objav roka. „Mám tu stánok s podpisovými kartami. Je tu veľa mojich fanúšikov. Užívam si to veľmi. Mám veľmi rada pozornosť. Som rada, že som práve pornoherečka,“ priznala českému portálu expres.cz. Rodičia však z toho, že ich dcéra točí porno, rozhodne nadšení neboli. No po čase si zvykli. „Mama to berie už úplne v pohode. Chcelo to čas. Bol to šok, ale teraz už sú na mňa pyšní, koľko zarábam peňazí,“ tvrdí Hana, ktorá je šťastná, ako to s rodinou napokon dopadlo.

Na erotický veľtrh, ktorý sa uskutočnil minulý víkend v pražských Letňanoch, pozvala aj kamarátov. Rodičia ale chýbali. „S rodinou som už v pohode, ale nie sú tu, aby som si to mohla užiť,“ vysvetlila spomínanému portálu Hana, ktorá to poriadne rozbalila aj na afterpárty. Veľtrh si nedal ujsť ani český porno kráľ Robert Rosenberg.



Konflikt s Timotejom v SuperStar

Napriek tomu, že sa Hana a Timotej tešili, že ich v semifinále SuperStar (2020) vybrali do spoločného duetu, nastal problém. Začalo to škrípať počas nácvikov a zhoršovalo sa to. "Proste sa mi s ním ťažko spieva. Ja sa to učím do druhej do rána a on mi povie, že to aj tak zaspievam na h*vno. Vôbec neviem, čo mám robiť, môžem sa snažiť akokoľvek, ale to nie je len na mne," povedala vtedy uplakaná Hana. Dozvedela sa totiž niečo, čo ju sklamalo. Timo zisťoval, čo sa stalo. "Niečo si Lucii povedal, nie? Že ti mali vybrať niekoho krajšieho a lepšieho" povie speváčka, čo sa dozvedela od kamarátky. Timotej má na to iný názor. "Povedal som, že je mladunká a že keby mi dali staršiu babu, tak by tam mohlo byť aj nejaké napätie. Tým, že je taká mladučká pre mňa, tak to ja nemôžem. Potom sa to takto prekrútilo," vysvetlil jej vtedy Timo. Kým spevák celú situáciu považoval za nedorozumenie, Hana bola z toho sklamaná a myslela si, že jej kolega je falošný.





