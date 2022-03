Skupinku súťažiacich zo šou Bez servítky v stredu večer hostila Gabika. Tej pri varení asistovala kamarátka, jojkárka Petra Palevičová. No táto pomoc sa jej veľmi nevyplatila. „Mala si pomocníčku? Čiernovlasú? Lebo nerád to hovorím, ale mám tu taký dlhší čierny vlas zapečený v tej brokolici,” zahlásil pri stole Miťo. „To ma strašne mrzí, donesiem ti druhý brokolicový košíček,” zareagovala Gabika. „Ten Gabikin vlas, to je že uff...” pokračoval šokovaný Miťo.

Michal, Patrícia, Gabriela, Paula a Miťo (vpravo) v šou Bez servítky. Zdroj: tv joj

„Miťo si našiel čierny psí chlp v predjedle,” šokovala blondínka. A to nebolo všetko. Keď si odkrojil z dezertu, zbadal ďalší vlas. „Neveril som vlastným očiam, že tam je ďalší vlas,” hromžil Miťo. Z Gabiky boli zhrození aj diváci. „Cez tú napichanú hubu nie je jej ani rozumieť. Na mamu piatich detí som čakala viac. Inak psa som nikde nevidela a vyhovárala sa na chlpy zo psa,” napísala diváčka Andrea. „Raz by som našla chlp, vlas v jedle mám dojedené celé menu a mohla by sa snažiť, koľko chcela,” dodala diváčka Simona.

