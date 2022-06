Ešte pred pár dňami sa malo manželstvo známej dvojice rúcať. Špekulácie o kríze v ich vzťahu sa objavili v relácii VIP svet na TV Barrandov. Podľa moderátora Jaromíra Soukupa má práve manželská kríza stáť i za neustálym odkladaním koncertov. „Za Haničkou chodím do nemocnice niekoľkokrát denne, mám o ňu veľký strach,” zveril sa českému denníku Aha! Margita a prezradil, že kvôli Hanke zrušil aj účinkovanie v opere. „V týchto dňoch sa už začína skúšať a ja by som to všetko nezvládal. Hlavne psychicky by som to nedal,“ priznal Štefan v českom Blesku, čím iba ukázal, že žiadna kríza v ich manželstve sa nekoná.

Šťastní "starí rodičia". Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ccr7IsaDXuH/

O tom, že zrušil predstavenie, informoval fanúšikov aj na sociálnej sieti. „Milí priatelia, určite viete, čo sa stalo mojej Hanke. Vzhľadom na situáciu som, žiaľ, nútený zrušiť moje predstavenie v inscenácii Káti Kabanovej v Národnom divadle. Zdravie mojej manželky je a vždy bolo na prvom mieste. Chcem sa ospravedlniť celému organizačnému tímu Národného divadla a ďakujem za pochopenie. Tešil som sa na vás! Pevne verím, že sa čoskoro opäť stretneme v zdraví. Váš Štefan Margita,” informoval spevák, ktorý sa ešte stále úplne nespamätal zo sobotného zážitku, keď Hanka po raňajkách odpadla a stratila vedomie.

„Som rád, že som bol práve doma,” hovorí spevák a dodáva, že keď je preč z domu, Hanka nikdy nie je sama.

