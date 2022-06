Hanka Zagorová je konečne doma. Približne pred dvomi týždňami doma skolabovala a začala strácať vedomie. Sanitka speváčku okamžite previezla do nemocnice. Od mladosti trpí nevyliečiteľnou poruchou krvotvorby a doteraz ju dávali dokopy. Českému Blesku poskytla aj rozhovor. Ako sa teraz cíti? „Tak... som stále taká slabá, na spievanie to ešte naozaj nie je. Ono to však príde a azda konečne nahrám ten nový album, pre ktorý mám už vybrané pesničky a na ktorý sa veľmi teším,“ povedala Blesku Hanka, ktorá prezradila aj dôvod, prečo bola pri odchode na invalidnom vozíku.

Štefan Margita a Hana Zagorová veľmi často navštevujú nemocnicu. Zdroj: Blesk/Marek Pátek

„To ma dosť prekvapilo, keď s ním po mňa prišli na izbu. Normálne, samozrejme, chodím. Oni sa však istili, čo keby náhodou, chápem to. Horšie je, že mi teraz Štefan robí doma to isté a strašne ma to rozčuľuje. Kam sa pohnem, mám ho neustále za chrbtom. Hrôza. Ale nie, samozrejme, že ma Štefíčkova až prehnaná starostlivosť teší,“ dodala.



