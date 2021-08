Pred týždňom Hana Zagorová (74) vystrašila fanúšikov. Oznámila, že pre zdravotné komplikácie ruší všetky svoje koncerty. A teraz potvrdila aj to, že nebude ani jej veľká narodeninová akcia v Lucerne.

„Lekári jej urobili všetky možné vyšetrenia. Tie ukázali, že ide o postcovidový syndróm. Nariadili jej nekompromisne tri mesiace pokoja,“ prezradil českému Blesku Zagorovej manžel Štefan Margita. Speváčka zrušila 22 koncertov, na ktoré sa veľmi tešila. Najväčšou tohtoročnou udalosťou v rámci jej kariéry mal byť narodeninový koncert v Lucerne. Ani ten, žiaľ, nebude.

„Moji milí! Narodeninová Lucerna tento rok bohužiaľ nebude, " oznámila fanúšikom s tým, že im to vynahradí. „Pracujem na svojom zdraví a veľmi sa na vás teším 16. 12. 2021, keď spojíme narodeninový aj vianočný koncert dohromady. Lístky zostávajú v platnosti, a keby sa niekomu termín nehodil, vráťte ich do 6. 9. 2021. Dúfam, že nám to konečne vyjde! Teším sa na vás! Hanka," dodala optimisticky.

