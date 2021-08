„Hanka vlastne normálne funguje. Nesmie sa však stresovať, prepínať a poskakovať po javisku,“ vysvetlil Štefan. „Normálne pokojne si žijeme, veľa spíme, občas nejaká tá prechádzka,” popísal Margita s tým, že to je tá najlepšia liečba.

Hana Zagorová musí mať teraz pokoj. Zdroj: archív

„Lekári jej urobili všetky možné vyšetrenia. Tie ukázali, že ide o postcovidový syndróm. Nariadili jej nekompromisne tri mesiace pokoja,“ prezradil českému Blesku Zagorovej manžel. „Keby ich neposlúchla, utiahla by možno pár koncertov, potom by však aj tak musela skončiť a bolo by jej zle,“ konštatoval Margita. A všetkých dôrazne varoval: „Tento syndróm sa nesmie podceňovať, je veľmi zákerný!“