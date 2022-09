Paroxyzmálna hemoglobinúria. Znie to ako zlé kúzlo, kliatba, ktorú na Hanu Zagorovú († 75) uvrhla zlá sudička, aby jej skomplikovala život. Podarilo sa. Všetko sa začalo už v Hankiných dvadsiatich dvoch rokoch, keď ochorela ťažkou tuberkulózou a choroba a jej následky ju potom prenasledovali až do konca života.

Čo presne Hanke tuberkulózu spustilo? Zagorová usúdila, že rýchly a namáhavý štýl života počas štúdia na JAMU. „V škole nechceli, aby som spievala. Neodpustili mi jedinú hodinu. Večer som mala napríklad televíziu v Ostrave, o štvrtej ráno som nasadala do vlaku z Ostravy do Brna a od ôsmej už som mala pohybovú výchovu. To sa nedalo veľmi vydržať, takže som ochorela. Dostala som tuberkulózu a bola som pol roka v Opave v nemocnici, musela som školu a všetko ostatné prerušiť,“ spomínala Hanka na osudovú jar 1968 v životopisnej knihe Naprosto nezbytná Hana Zagorová.

Štefan Margita a Hana Zagorová žili spolu tridsať rokov tvorili jeden z najstabilnejšich celebritných párov. Zdroj: facebook Hana Zagorová

Jej spolužiačka, herečka Vlasta Peterková, ktorá s Hankou bývala v tom čase na internáte, usúdila, že Hanku nevyčerpávala iba práca. „Hanka bola veľmi krehká. Často bývala unavená a stretlo sa tam asi viac faktorov. Vždy bola chudučká a myslím si, že jej kondícii neprospel ani náš spôsob života. Nedodržiavali sme životosprávu, išli sme naplno. Robili sme párty so všetkými kamarátmi. A keď došli peniaze, žili sme druhú polovicu mesiaca z polievkových bujónov. Kupovali sme si také kocky, ktoré stáli korunu sedemdesiat,“ priznala Peterková. Keď Hanka začala kolabovať a odviezli ju do nemocnice, na internát prišla jej maminka, ktorá sa vraj zhrozila z toho, čo všetko našla.