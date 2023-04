Hana Lasicová má za sebou poriadne rušné obdobie. Potom, ako pokrstila svoju knihu Slúžka, pár dní nato ju čakala slávnostná premiéra filmu s rovnakým názvom. Snímku uviedla do sveta aj v Prahe. No a po tomto hektickom období si zbalila kufre a na pár dní odletela k moru. „Jeden malý útek,” zverila sa Lasicová na svojom profile na Instagrame. Hana zverejnila dovolenkové zábery, pričom jeden z nich zachytáva jej dve milované dcéry a na druhom pózuje ona sama. A to v poriadne prekvapivej polohe. Lasicová sa totiž ukázala v plavkách. Wau, to je ale postavička…